أخبار عاجلة

ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى -
ستاد مصر: لقاء مع مجموعة من لاعبى الاتحاد عقب مباراتهم مع الأهلى -
أحمد موسى ينفي تسلم مصر مفجر كنيسة الإسكندرية من الكويت -
رئيس جهاز حماية المنافسة: هدفنا منع الاحتكار بعد توجه الدولة للاقتصاد الحر -
وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء -
صحة الإسكندرية: خروج 8 حالات جديدة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
"مصراوي" بمنزل عم نسيم.. رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية" -
قطار الأهلي يواصل دهس منافسيه ويعبر الاتحاد بهدف «السولية» -
عبد الفتاح يكشف عن ملامح خطة تطوير الحكام في ندوة «التربية الرياضية» -
عاجل || وقوع ثلاث انفجارات بألمانيا وواحد منها قرب حافلة بروسيا دورتموند قبل مواجهة موناكو بدوري أبطال أوروبا واصابة اللاعب مارك بارترا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

استجابة لـ"اليوم السابع".. شركة الكهرباء تبحث شكوى مواطن بطنطا

Google+ Print
استجابة لـ"اليوم السابع".. شركة الكهرباء تبحث شكوى مواطن بطنطا استجابة لـ"اليوم السابع".. شركة الكهرباء تبحث شكوى مواطن بطنطا

>كتب إسلام جمال

ردت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، على شكوى بعنوان "ماسورة مياه عمومية تغرق كابل كهرباء يهدد السكان بطنطا"، قائلةً إن رئيس حى أول طنطا، أفاد بعدم وجود أى بلاغ عن عطل بخط المياه الرئيسى، أو أعطال الكهرباء بالمنطقة.

 

وقالت الشركة فى بيان أرسلته لـ"اليوم السابع"، ردًا على الشكوى المنشورة فى الجريدة، إنه تم النزول على طبيعة بمنطقة مساكن الشباب بالعجيزى، ولم يلاحظ وجود أى عطل بالمنطقة، كما أن التيار الكهربائى، مستقر، وفى وضع آمن.

 

وأكدت الشركة أنها لم تتمكن من التواصل مع المواطن صاحب الشكوى، حيث لم يستدل على عنوانه أو رقم هاتفه.

 

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365