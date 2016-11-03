استجابة لـ"اليوم السابع".. شركة الكهرباء تبحث شكوى مواطن بطنطا

كتب إسلام جمال

ردت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، على شكوى بعنوان "ماسورة مياه عمومية تغرق كابل كهرباء يهدد السكان بطنطا"، قائلةً إن رئيس حى أول طنطا، أفاد بعدم وجود أى بلاغ عن عطل بخط المياه الرئيسى، أو أعطال الكهرباء بالمنطقة.

وقالت الشركة فى بيان أرسلته لـ"اليوم السابع"، ردًا على الشكوى المنشورة فى الجريدة، إنه تم النزول على طبيعة بمنطقة مساكن الشباب بالعجيزى، ولم يلاحظ وجود أى عطل بالمنطقة، كما أن التيار الكهربائى، مستقر، وفى وضع آمن.

وأكدت الشركة أنها لم تتمكن من التواصل مع المواطن صاحب الشكوى، حيث لم يستدل على عنوانه أو رقم هاتفه.