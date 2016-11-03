موسكو تنفى التدخل في الشأن الإيطالي ووسائل الإعلام هناك تتجاهل بياناتنا الرسمية

نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تدخل موسكو في الشئون الداخلية الإيطالية, قائلة إن وسائل الإعلام الإيطالية تغاضت عن تصريحات وزارة الخارجية الروسية التي شددت على أن موسكو لن تتدخل في الاستفتاء القادم في إيطاليا لأنه شأن داخلي للبلاد.

وقالت زاخاروفا لوكالة أنباء تاس الروسية “أكدنا مرارا أن الاستفتاء شأن داخلي, والأمر متروك للحكومة الإيطالية لاتخاذ القرار بشأن إجراء هذه الانتخابات وفقا لإرادة

> الشعب”, وتابعت بالقول “أنا مندهشة من أن (لا ستامبا) شهدت كل شيء, ولكن غاب عنها بيان وزارة الخارجية الروسية”.

وكانت صحيفة “لا ستامبا” الإيطالية قد اتهمت في وقت سابق الكرملين بمحاولة التأثير على الاستفتاء على الدستور الإيطالي, وتحديدا عبر قناة “أر تي الروسية”.

أ ش أ