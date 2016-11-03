عامر: الإصلاح الاقتصادي لا يخضع لأي شروط من المؤسسات الدولية

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن القيادة السياسية اتخذت قرارات حاسمة من أجل اصلاح الأوضاع الاقتصادية، مشيرا إلى أن قرار تعويم الجنيه جاء من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأكد عامر خلال مؤتمر صحفي أن القرار جاء من أجل تصحيح بعض الأوضاع الناتجة عما مرت به مصر خلال الخمس سنوات الأخيرة.

وشدد عامر على أن مصر لديها برنامج للإصلاح الاقتصادي لا يخضع لأي شروط من المؤسسات الدولية، مشيرًا إلى أن البلاد في المرحلة الأخيرة من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وحول ردود الأفعال قال عامر إن مؤسسات الاستثمار العالمية رحبت بالقرار، ومؤشر البورصة استقبله بالارتفاع.