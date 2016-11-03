«زاخاروفا»: مصر وروسيا نفذتا جزءًا كبيرًا من خطة تأمين المطارات

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن مصر وروسيا نفذتا جزءًا هامًا من خطة تأمين المطارات.

وأضافت زاخاروفا، أن خطة مشتركة لزيادة مستوى الأمن في المطارات في مدن مثل القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، وكذلك تهيئة الظروف لعدم تكرار مأساة تفجير الطائرة الروسية، وذلك بحسب ما نشرته وكالة سبوتنيك الإخبارية.

وذكرت زاخاروف، أنه قد بدأ عمل منهجي ومكثف بين مصر وروسيا لتحسين أمن الطيران، وذكرت، أن العمل في الأمور التي تم تحديدها وخلق الظروف الضرورية لاستئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين البلدين وتأمين بقاء المواطنين الروس في المنتجعات المصرية، قد تم إنجازه بشكل ناجح.