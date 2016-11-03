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مصر ترحب بتكليف الحريري برئاسة الحكومة اللبنانية

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مصر ترحب بتكليف الحريري برئاسة الحكومة اللبنانية مصر ترحب بتكليف الحريري برئاسة الحكومة اللبنانية

المستشار أحمد أبو زيد

أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن ترحيب بقرار الرئيس اللبناني ميشيل عون تكليف رئيس تيار المستقبل سعد الحريري بتأليف حكومة جديدة، معتبرًا القرار خطوة جديدة على طريق تفعيل مؤسسات الدولة اللبنانية واستكمال الاستحقاقات الدستورية في إطار من التوافق بين مختلف القوى السياسية اللبنانية، وذلك بعد الإنجاز الذي تحقق في الحادي والثلاثين من الشهر الماضي، بإنهاء الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس جديد للبلاد، بما يؤكد اعتزام اللبنانيين المضي قدمًا على خطى تحقيق الاستقرار والاستجابة لتطلعات الشعب اللبناني الشقيق.

وأشاد أبو زيد، بالدور المهم الذي اضطلع به دولة رئيس مجلس الوزراء السابق تمام سلام في فترة دقيقة من تاريخ لبنان، مشيرًا إلى حرصه الدائم على ضمان التوافق بين مختلف مكونات اللبنانية، ومتمنياً لسيادته دوام التوفيق.

كما أكد على حرص مصر الدائم على تعزيز علاقتها المتميزة مع لبنان، والتي ربطت بين البلدين والشعبين على مدار تاريخ طويل، مؤكدًا أن مصر لن تألو جهدًا في العمل على تحقيق كل ما فيه خير واستقرار لبنان وشعبه الشقيق.

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