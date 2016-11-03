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عامر: البنوك زادت حصيلتها بمقدار 8 أضعاف بعد تحرير سعر الصرف

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عامر: البنوك زادت حصيلتها بمقدار 8 أضعاف بعد تحرير سعر الصرف عامر: البنوك زادت حصيلتها بمقدار 8 أضعاف بعد تحرير سعر الصرف

طارق عامر، محافظ البنك المركزى (أرشيفية)

قال طارق عامر إن البنوك المصرية زادت حصيلتها بمقدار ثمانية أضعاف بعد قرار تحرير صرف الجنيه البنك المركزي، مشيرا إلى أن البنك المركزي قرر فتح اعتماد قدره مليار و200 مليون دولار لتوفير السلع الغذائية.

وأكد عامر خلال مؤتمر صحفي أن البنوك ستقوم بتسعير العملة الأجنبية دون قيود اعتبارا من الأحد المقبل.

وقال عامر”هدفنا إعادة بناء الاحتياطات الدولية لمصر خلال الفترة المقبلة”

وشدد عامر على أن الهدف الرئيسي لبرنامج الاقتصادي هو حماية محدودي الدخل، مؤكدا على إزالة العديد من القيود لإعادة تشغيل المصانع المصرية بكامل طاقتها.

وقال عامر “سيتم إصدار سندات الدولية عقب الانتهاء من قرض صندوق النقد الدولي”.

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