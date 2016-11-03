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ضبط 9 طن زيت مجهول المصدر داخل مصنع بحلوان

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ضبط 9 طن زيت مجهول المصدر داخل مصنع بحلوان ضبط 9 طن زيت مجهول المصدر داخل مصنع بحلوان

تمكنت إدارة شرطة و التجار من ضبط المدعو/ شافعى أحمد محمد شافعى سن 65 عاما صاحب مصنع تعبئة زيت طعام فى شارع 18 مدينة الموظفين دائرة قسم شرطة حلوان و مقيم بذات العنوان يدير المصنع بدون ترخيص مستخدما مواد مجهولة المصدر .

و بإجراء التحريات و جمع المعلومات تبين للإدارة صحة ما ورد من معلومات ، و تم استهدافة بمأمورية أسفرت عن ضبطه ، و عثر بداخل المصنع على كمية من المواد الغذائية وزنت 9 طن زيت طعام مجهول المصدر و غير مصحوب بأية بيانات وعدد 200 جركن فارغ ، 2 ماكينة لتعبئة الزيوت .

و بمواجهة المتهم اعترف بحيازتة المضبوطات بقصد تعبئة الزيوت و طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

و تم تحرر المحضر اللازم ، لتولى النيابة العامة التحقيق.

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