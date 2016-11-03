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بالفيديو..«القرموطي» يصاب بأزمة قلبية على الهواء بعد تعويم الجنيه

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بالفيديو..«القرموطي» يصاب بأزمة قلبية على الهواء بعد تعويم الجنيه بالفيديو..«القرموطي» يصاب بأزمة قلبية على الهواء بعد تعويم الجنيه

جابر القرموطى

 

ظهر الإعلامي جابر القرموطى، فى حلقة اليوم، من برنامجه “مانشيت القرموطي”، بديكور خاص بالبنك المركزي، وبجواره ديكور خاص بقهوة المضاربين بالعملة، كما ارتدي القرموطي، تيشرت كتب عليه تجار العملة وأمامه شنطة فلوس وكان بصحبته مجموعة من المواطنين يجلسون على قهوة بلدى وأمامهم شيشة.

وقام القرموطي، بإشعال سيجارة على الهواء يتحدثون عن الدولار والأسعار، فى خلفيته بانر كبير للدولار وأخر للجنيه، وبجواره شاشة كبيرة عليها بيان البنك المركزي الذى صدر صباح اليوم، عن تحرير سعر الصرف وفى خلفية القهوة راديو بصوت أم كلثوم.

واستقبل القرموطي، تليفون على الهواء من أحد تجار العملة الذى تحدث عن وقف حاله اليوم، بعد ما قامت الدولة بتحرير صرف الصرف، وهو ما اعتبره التاجر خراب بيوت للتجار اللى باعوا الدولار ب 18 جنيه.

كما أصيب القرموطي، بأزمة قلبية على الهواء، حزنًا منه على الأموال التى خسرها فى المضاربة بالدولار فى السوق السوداء، وسقط على الأرض مغشيًا عليه.

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