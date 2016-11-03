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وكالة روسية: موسكو ترسل غواصات نووية لسواحل سوريا لضرب داعش فى حلب

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وكالة روسية: موسكو ترسل غواصات نووية لسواحل سوريا لضرب داعش فى حلب وكالة روسية: موسكو ترسل غواصات نووية لسواحل سوريا لضرب داعش فى حلب

>كتب مؤمن مختار

توجهت عدد من الغواصات الروسية للسواحل السورية، محملة بصواريخ كاليبر، حيث كشفت صحيفة "نيزافيسيمايا جازيتا" الروسية، أن الهدف الرئيسى من وجود هذه الغواصات بالقرب من سوريا إصابة أهداف فى حلب.

وأوضحت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أن صحيفة "صنداى تايمز" كشفت مؤخرًا أن ثلاث غواصات روسية انضمت لحاملة الطائرات "الأدميرال كوزنيتسوف" فى البحر الأبيض المتوسط، نقلا عن مصادر لم تسميها فى منظمة حلف شمال الأطلسى.

ووفقًا للصحيفة، اتجهت نحو سواحل سوريا غواصتان نوويتان من نوع 971 "شوكا-بى"، وغواصة تعمل بالديزل والكهرباء من نوع 877 "بالتوس"، موضحة أنه يمكن لهذه الغواصات أن تكون مجهزة بصواريخ كروز "كاليبر" لمهاجمة أهداف فى سوريا.

ووفقًا لمعلومات NOTAM الدولية التى تخطر السفن والطائرات بالأخطار المحتملة خلال رحلتها، فإن مجموعة السفن الروسية كانت يوم الأحد تبحر على امتداد السواحل الجزائرية باتجاه السواحل الشرقية للبحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت الصحيفة الروسية، أن صواريخ "كاليبر" المجنحة أقلقت الناتو، عندما تم استخدامها فى سوريا ضد الإرهابيين وأثبتت قوتها الكبيرة والفعالة فى إصابة أهدافها، حيث يبلغ مداها من 1500 — 2600 كم، وأن المسافة بين منطقة تواجد السفن الروسية وحلب تقع ضمن هذا المدى.


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