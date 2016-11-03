تاجر يقتل مزارعًا بسبب خصومة ثأرية بمركز نقادة بقنا

قنا - وائل محمد

أقدم تاجر واثنان من أبنائه، على قتل مزارع بمركز نقادة بمحافظة قنا، اليوم الخميس، بسبب خصومة ثأرية قديمة نشبت بين عائلتين، أطلقوا على المجنى عليه أعيرة نارية ليلقى مصرعه فى الحال، وتحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا.

كان اللواء أيمن فتحى مدير المباحث تلقى إخطارًا من من الرائد محمد الخبير، رئيس مباحث مركز نقادة، بوفاة المجنى عليه "عبد النبى.ا" 29 عاما، على يد تاجر يدعى "حمادة.ع" 50 عاما، ونجليه "محمود.ح" 27 عاما، "حامد.ح" 29 عاما، بسبب خصومة ثأرية قديمة بين عائلتين، أطلق المتهمون عدة أعيرة نارية على المجنى عليه وتوفى فى الحال.

تشكل فريق بحث، وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.