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بعد انتشار مرض السكر بين الشباب.. 7 طرق للوقاية منه

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بعد انتشار مرض السكر بين الشباب.. 7 طرق للوقاية منه بعد انتشار مرض السكر بين الشباب.. 7 طرق للوقاية منه

>كتبت آلاء الفقى

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن مرض السكر أصبح أكثر انتشارا بين الشباب، بسبب التغيرات الجسدية والعقلية ونمط الحياة الخاطئ فى الوقت الحالى، وأيضا التعرض للضغط فى المدرسة أو فى وظيفة جديدة.

 

وفى هذا الصدد قدم التقرير بعض النصائح للحفاظ على مستوى السكر فى الدم فى وضعه الطبيعى، وتتضمن الآتى:

 

1.فحص مستوى السكر فى الدم بشكل منتظم.

2.من الضرورى تجنب تناول الوجبات السريعة، كالأطعمة المقلية والزبدة والتركيز على الكربوهيدرات الجيدة مثل أطعمة الحبوب الكاملة واللبن قليل الدسم والفاكهة الطازجة والخضروات أمر ضرورى.

3.يجب عليك التأكد أنك تتناول الطعام بطريقة صحيحة، لأن التغذية السليمة تحافظ على جسدك صحى.

4.لا تتخطى وجبة الإفطار، لأن عدم تناولها يؤدى إلى شعورك بالتعب، ويجب أن يتم تناولها بطريقة صحية.

5.القيام بممارسة بعض الأنشطة الرياضية بانتظام.

6.قضاء وقت أقل فى مشاهدة التلفزيون وتصفح الانترنت بغرض الترفيه.

7. الحفاظ على وزنك مثالى، من خلال الانتظام بتناول الأطعمة الصحية.


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