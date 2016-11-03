محافظ دمياط يبحث استعدادت أكبر معرض لتكنولوجيا صناعة الأثاث بالشرق الأوسط

مراسل«ONA»:

عقد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط ، إجتماعًا باللجنة المنظمة لأكبر معرض لتكنولوجيا صناعة الأثاث بالشرق الأوسط والذى سيقام بالصالة المغطاة بمدينة رأس البر يوم 26 و27 نوفمبر الجارى.

واستعرض محافظ دمياط مع اللجنة خلال الاجتماع كل ما يخص المعرض من حيث الهدف الرئيسي من إقامة المعرض والجلسة الافتتاحية ووسائل التنقل والشركات العارضة والشركات الراعية، وتم الاتفاق على دعوة كل من السادة وزراء الصناعة والاستثمار والتعاون الدولي ورئيس الصندوق الاجتماعي للتنمية والمجلس التصديري للأثاث وغرفة صناعة الأخشاب والسادة سفراء الدول المشاركة في المعرض.

حضر الإجتماع العميد عادل عياد، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بدمياط والنائب محمد الزيني وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ومن اللجنة المنظمة سلامة الجحر وعمر منسي وموحد الزفتاوى.

يذكر أن، المعرض الدولى لتكنولوجيا صناعة الأثاث ” WOOD TECH ” سيقام بالصالة المغطاة برأس البر لأول مرة بجمهورية مصر العربية، ويشارك فيه حوالي 50 شركة من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الأثاث وخاماته منها 47 شركة من خارج مصر و3 شركات مصرية، حيث يقدمون من خلال معروضاتهم آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا صناعة الأثاث من أدوات وآلات وماكينات وخامات طبيعية وصناعية