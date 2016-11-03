محافظ الشرقية يفتتح مركزًا لعلاج الكبد وفيروس سى بكفر صقر

مراسل«ONA»:

افتتح اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، يرافقه الدكتور جمال شيحة أستاذ أمراض الكبد بجامعة المنصورة وعضو مجلس النواب المركز الطبى لعلاج أمراض الكبد وفيروس “سى” بمدينة كفر صقر التابع لجمعية مرضى الكبد بالمنصورة، وذلك فى إطار تفعيل مبادرة “نحو قرية بلا فيروسات” بحضور وكيل وزارة الصحة ورئيس مركز ومدينة كفر صقر وعدد من نواب البرلمان من مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف “المحافظ”، أن المركز يساهم فى الارتقاء بالمنظومة الصحية ويقدم خدمة طبية وعلاجية لأمراض الكبد وفيروس “سى” ، ويحدث نقلة نوعية فى طرق العلاج والرعاية من خلال توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان على المرضى غير القادرين، مشيراً إلى أن المركز جاهز لاستقبال مرضى الكبد لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بأسعار رمزية.

ومن جانبه أكد الدكتور جمال شيحة، أستاذ أمراض الكبد مؤسس جمعية مرضى الكبد، أن الجمعية تحمل هموم مرضى الكبد غير القادرين وتسعى لتقديم العلاج مجاناً للوصول إلى قرية بلا فيروسات، مشيراً إلى أن مصر استطاعت خلال عامى 2015 و2016 علاج 800 ألف مريض كبد ونطمح للوصول إلى علاج مليون مريض العام المقبل للقضاء على مرض الكبد وفيروس “سى”.

وعلى هامش الافتتاح عقد المحافظ لقاء جماهيرياً للاستماع إلى مشاكل أهالى المدينة ووعد بدراستها وحلها فوراً، وذلك بحضور أعضاء مجلس النواب، مؤكداً أن هناك تنسيقا وتعاونا بين الجهاز التنفيذى للمحافظة وأعضاء مجلس النواب لحل مشاكل المواطنين، ومتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.