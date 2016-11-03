«وكالة إيرانية» تزعم: مصر سترسل قوات عسكرية إلى سوريا لدعم الأسد

ذكرت وكالة «تسنيم» الإيرانية، خبر قيام الحكومة المصرية بإيفاد قوات عسكرية إلى سوريا، في إطار مكافحة الإرهاب والتعاون والتنسيق العسكري مع الجيش السوري بقيادة الرئيس بشار الأسد.

وبحسب الوكالة الإيرانية، فقد قالت المصادر إن مصر أصبحت حريصة على تقديم المساعدات العسكرية وإرسال القوات إلى سوريا للمشاركة في معارك الحكومة السورية ضد الإرهابيين، بعد أن ظهرت شروخ كبيرة بينها مع المملكة السعودية، والتي تقدم المساعدات للمسلحين في العراق وسوريا.

وأضافت الوكالة، أن الحكومتين السورية والمصرية ستعلنان عن هذه التنسيقات التي ستكون قائمة بينهما بهدف مكافحة الإرهاب، رسميًا، في مستقبل ليس ببعيد، وأنه لم يؤكد أو ينفي مصدر سوري في وزارة الخارجية، ما تناقلته المصادر الإعلامية، لافتة إلى أنه في حال تأكيد الخبر سيصدر بيان رسمي من قبل وزارة الخارجية.

والجدير بالذكر، أن اللواء علي المملوك، رئيس مكتب الأمن الوطني السوري، قد زار مصر منذ نحو أسبوعين في أول زيارة معلنة لمسؤول سوري بارز، وقد أجرى لقاءات مع كبار المسؤولين المصريين.