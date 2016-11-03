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اشتباكات بين جماعات معارضة في شرق حلب

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اشتباكات بين جماعات معارضة في شرق حلب اشتباكات بين جماعات معارضة في شرق حلب

حلب _ أرشيفية

قال مسؤولون من جماعتين سوريتين معارضتين والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن فصائل من المعارضة المسلحة خاضت معارك ضد بعضها البعض في شرق حلب المحاصر يوم الخميس في أمر قد يقوض جهودها للتصدي لهجوم كبير بدعم روسيا.

وعانت جماعات المعارضة من الفرقة والاقتتال الداخلي طوال الصراع الذي دخل عامه السادس لأسباب أيديولوجية وخلافات تكتيكية ونزاعات على الأراضي.

وبحسب رويترز قال مسؤول من جماعة “فاستقم” إن مقاتلين من جماعات جبهة فتح الشام ونور الدين الزنكي وأبو عمارة حاولوا السيطرة على مواقع وأسلحة منها.

وتعد فتح الشام جماعة إسلامية متشددة بينما تقاتل نور الدين الزنكي وتجمع فاستقم تحت لواء الجيش السوري الحر.

وقال مسؤول من المكتب السياسي لجماعة نور الدين الزنكي إن الاشتباكات انتهت وإن جهودا تبذل لحل الخلاف.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الاشتباكات جرت في حي الأنصاري وحي صلاح الدين المجاور وهما يقعان قرب خط المواجهة مع المناطق الخاضعة للقوات الحكومية.

وقال المرصد إن الجماعات الإسلامية نجحت في السيطرة على معظم المواقع والأسلحة من جماعة “فاستقم” واحتجزت مقاتلين منها لكن المسؤول بجماعة “فاستقم” قال إن موقفها ليس بهذا السوء.

وتشارك جماعات إسلامية وأخرى تنضوي تحت لواء الجيش السوري الحر في هجوم على غرب حلب الذي تسيطر عليه بدأ الأسبوع الماضي ويهدف في جانب منه لكسر الحصار المفروض على شرق حلب لكنه لم يحرز تقدما يذكر بعدما حقق بعض المكاسب في البداية.

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