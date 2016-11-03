ضبط عاطل يقلد الأوراق المالية و الأختام للترويج بالسلام

تمكنت وحدات مباحث قسم السلام ثان من القبض على المدعو/ إيهاب سيد أحمد الليثى سن 48 عاما عاطل و مقيم بدائرة القسم ، و السابق إتهامة فى عدد 2 قضية مخدرات و أموال عامة و بإجراء التحريات الخاصة بإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة تبين أن المدعو عاود مزاولة نشاطة المؤتم فى مجال تقليد الأوراق المالية و تقليد الأختام لاستخدامها فى تزوير المستندات و ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية متخذا من محل إقامتة مكانا لمزاولة نشاطة الإجرامى.

و عقب تقنين الإجراءات و بإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبطة و عثر داخل مسكنه على المضبوطات التاليه:-

عدد 3 طابعة ، جهاز ” لاب توب ” ، إسكنر .

عدد 70 ورقة مالية فئة المائتى جنيه مقلدة تحمل ارقام مسلسلة مختلفة بإجمالى مبلغ 14 ألف جنيه .

عدد 2924 ورقة فئة المائتى جنيه مقلدة ” مطبوع على أوراق مقاس 4A ” بكل ورقة عدد 4 أوراق مالية مقلدة ” بإجمالي مبلغ 2مليون و330 ألف جنيه .

مستندات منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية ” خالية من البيانات “.

مستندات منسوب صدورها للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان موجهة إلى مدير عام شركة الكهرباء لمد الوحدة بعداد كهرباء ممهورة بخاتم شعار الجمهورية خالية من البيانات “.

توكيلات منسوب صدورها لمكتب توثيق مدينة نصر أول ممهورة بخاتم شعار الجمهورية ” خالية من البيانات ” .

محاضر تسليم وحدات سكنية منسوب صدورها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ” جهاز مدينة العبور ” ممهورة بخاتم شعار الجمهورية .

مستندات منسوب صدورها إلى الإدارة العامة لأملاك المحافظة ” إدارة مساكن المحافظة ” موجهة إلى مدير إدارة الكهرباء لتسديد رسوم تركيب عداد كهرباء ممهورة بخاتم شعار الجمهورية ” خالية من البيانات ” .

شهادات منسوب صدورها لمكتب توثيق حدائق القبة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية ” خالية من البيانات ” .

إعلان شرعي منسوب صدوره إلى وزارة العدل ” نيابة الأسرة بالسيدة زينب ” ممهور بخاتم شعار الجمهورية ” خالية من البيانات ” .

أختام كربونية ” لشعار الجمهورية ” منسوبة لجهات حكومية مختلفة .

خاتم خشبي لشعار الجمهورية ” منسوب صدوره للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ” .

خاتم كودى يحمل رقم ” 24751 ” .

عدد 8 هاتف محمول .

وبمواجهة المتهم إعترف بحيازتة المضبوطات بقصد إصطناع الأختام و تزوير المستندات المنسوبة لجهات حكومية و تقليد الأوراق المالية فئة المائتى و ترويجها على عملائة مقابل مبالغ مالية.

وتم تحرر المحضر اللازم لتولى النيابة العامة التحقيق .