«شكري» لنائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي: مصلحة مصر توافق الأطراف الليبية

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، فتحي المجبري نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، والذي يزور مصر حاليًا في إطار متابعه الدور الذي تقوم به مصر فى دعم القضية الليبية وتعزيز التوافق بين الأطراف الليبية المختلفة.

وفى تصريح للمستشار أحمد ابو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن وزير الخارجية، أكد خلال اللقاء على أن المصلحة الرئيسية لمصر هي دعم التوافق بين الأطراف الليبية، والسعي إلي توفير بيئة مواتيه ومناخ ملائم يعزز من قدره جميع أطراف المعادلة الليبية علي التوصل إلي التوافق المطلوب وتنفيذ إتفاق الصخيرات مع الحفاظ علي المؤسسات الليبية الدستورية القائمة، وأضاف، بأن نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أعرب عن تقديره وتقدير الشعب الليبي للدور التي تضطلع به مصر في هذا الإطار، وما يرصدونه من اهتمام متزايد من جانب الدولة المصرية للمساعدة في دعم الاستقرار والسلام في ليبيا، ومحاربة الإرهاب، وتمكين الأطراف الليبية من التوصل إلي التوافق، والعمل سويا من أجل إعلاء المصلحة العليا للشعب الليبي.

كما أشار أبو زيد، إلى أن المناقشات ركزت على كيفية الوصول إلى نقاط اتفاق تضمن تنفيذ اتفاق الصخيرات، وتشكيل حكومة الوفاق الوطنى وتوفير الدعم الدستوري لها من قبل مجلس النواب الليبي، كى تضطلع بمهامها الرئيسية فى توفير الأمن وحماية مصالح المواطنين ورعايتها بما يعود بالنفع على كافة أبناء الشعب الليبي.

وأكد شكرى، فى نهاية اللقاء على إستمرار مصر في بذل جهودها من اجل إتاحة الفرصة كاملة للأشقاء الليبيين للتوصل إلى حلول ترضى جميع الأطراف، وتحافظ على كيان الدولة الليبية وتحمي مؤسساتها، بما يمكنها من القضاء على الإرهاب، ويسهم في تحقيق الأمن والإستقرار للشعب الليبي.