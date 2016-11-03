موجز أخبار مصر للساعة 6.. البنك المركزى: إلغاء الحدود القصوى للسحب والإيداع

نشر موقع "اليوم السابع" عدداً من الأخبار والموضوعات الهامة خلال الساعات الماضية على رأسها، تحرير سعر الصرف وردود الأفعال، كما نشر الموقع خبر إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أيام.

تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء الدجوى مدير المرور، أعمال تطوير أعلى كوبرى أكتوبر، ما يستلزم إغلاق جزئى للطريق أمام حركة السيارات لمدة 3 أيام، وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة المركبات.

ذكر موقع radaronline أن النجم العالمى براد بيت يعاني من مرض معد، حيث قالت مصادر للموقع إن بيت يتردد على طبيب من كبار أخصائى الأمراض المعدية فى بيفرلي هيلز، ومن الممكن أن يكون المرض نادرا ومدمرا.

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن كل ما تردد خلال الفترة الأخيرة حول وجود تهديدات ضد المدير الفنى الإسرائيلى لمنتخب غانا أفراهام جرانت، فى الفترة التى سيلعب فيها الفريق الغانى مع المنتخب المصرى فى الإسكندرية يوم 13 نوفمبر الجارى، مجرد شائعات.

قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى، إن حجم الاستيراد الذى تم خلال العامين الماضيين يفوق الـ 70 مليار دولار، مشيرًا إلى أن تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، سيعيد حركة تلك الأموال إلى البنوك مرة أخرى.

قال تقرير لمؤسسة "كابيتال إيكونومكس" البريطانية للأبحاث والدراسات الاقتصادية، إن تخفيض الجنيه فى مصر سيكون له تأثير "مؤلم" قصير المدى، فمقابل كل 10% انخفاض فى العملة، يزيد التضخم درجتين مئويتين، لكنه أكد أنه برغم ذلك، سيكون للتخفيض "فوائد كبيرة" على المدى البعيد.

أصدر البنك المركزى بيانا جديدا منذ قليل، أكد فيه أن مسئولية النقد الآن، هى بالدرجة الأولى مسئولية البنوك المصرية وقياداتها.

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 11.5 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، ليغلق عند مستوى 482,709 مليار جنيه، مدفوع بقرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف.

هاجم الرئيس الأمريكى باراك أوباما المرشح الجمهورى فى انتخابات الرئاسة دونالد ترامب، حول مزاعمه بأن الانتخابات الرئاسية يمكن تزويرها ضده، ووصف تصريحاته فى هذا الشأن بأنها "تأملات فاشل"، وذلك خلال حضوره إحدى الفعاليات بولاية نورث كارولينا أمس، الأربعاء، وقال أوباما، "لو كنت فى منتصف لعبة تمضى كل وقت تتشاحن مع الحكام، إذن فأنت فاشل، ولا ينبغى أن تفوز".

كتبت نجمة فيلم Bad moms ميلا كونيس مقالا عن العنصرية والتفرقة بين الرجل والمرأة فى العمل بهوليوود، وكيف يجب أن يتغلب المجتمع على تلك القضية، وتحدثت كونيس فى المقال عن جميع تجاربها مع هذا الأمر، وكتبت أن أحد المنتجين هددها بأنها لن تعمل كممثلة ثانية إذا لم توافق على التعرى جزئيا من أجل غلاف لمجلة ذكورية للترويج لفيلمهما.

استقبل رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسى اليوم الخميس، بقصر قرطاج الفنان المصرى الكبير والقدير عادل إمام الذى يشارك كضيف شرف فى أيام صفاقس السينمائية فى إطار تظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية 2016

استشهد فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى الخميس قرب مستوطنة فى الضفة الغربية المحتلة بعد أن حاول طعن جندى إسرائيلى، بحسب ما أعلن الجيش.

نفت مصادر مصرية ما نشرته الصحف القطرية حول حصول الدكتور حمد بن عبد العزيز الكوارى، المستشار بالديوان الأميرى، ومرشح دولة قطر لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" على دعم تشاد فى المعركة الانتخابية.

انضم مصطفى فتحى صانع ألعاب نادى الزمالك لقائمة لاعبى الزمالك المقرر غيابهم عن مباراة المصرى غدا الجمعة، فى الأسبوع الثامن للدورى بعد تعرضه للإصابة أدت لاستبعاده من القائمة بعد انضمامه إليها.

كشف محمد عبيد الرئيس المشارك لقطاع الوساطة فى الأوراق المالية بالمجموعة المالية هيرميس ، عن تفاصيل اجتماع طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى مع محللى بنوك الاستثمار ظهر اليوم الخميس، مضيفًا أن الاجتماع الذى استمر لمدة ساعة واحدة شمل شرح كامل من محافظ البنك المركزى لقراراته الأخيرة بشأن تحرير سعر الصرف.

يطلق اليوم الفنان عمرو دياب، أغنيته الجديدة "أمنتك" فى التاسعة مساء، حصريا على قناة عمرو دياب بيوتيوب.

أكد محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب بالاتحاد، أن قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه، سيعمل على ضبط الأسواق، نظرا لأن أسعار السلع كانت ترتفع خلال الفترة الماضية بشكل غير منطقى وفقا للشائعات الصادرة من السوق السوداء حول أسعار الدولار، ، مطالبا بضرورة السماح لمكاتب الصرافة المعتمدة بالعمل فى بيع وشراء الدولار، خاصة وأن القرار وضع الجنيه بسعره العادل.

نجحت الإعلامية ريهام سعيد فى جمع عدد كبير من التبرعات والمساعدات ضمن حملة "كلنا مصريين" التى أطلقتها مؤخرا فى برنامجها "صبايا الخير" على قناة النهار، لمساعدة الأهالى المتضررين من أزمة السيول فى منطقة رأس غارب، حيث طالبت "سعيد" بضرورة تكاتف المصريين فى مشاركة أهالى وأسر ضحايا السيول فى همومهم وإعانتهم على تحمل الكارثة التى أصابتهم.

فى إطار الحرص على معرفة نبض سوق الصرف فى مصر، والآليات التى تحكم هذه المعادلة، بعد القرارات التاريخية ، التى اتخذها البنك المركزى المصرى، بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى، حاولت" اليوم السابع" استقراء الأوضاع فى البنوك وشركات الصرافة، والتعرف على الأسعار الجديدة، التى تحددها آليات العرض والطلب.

مع قرار تعويم الجنيه، تتجه الأنظار نحو القطاعات، التى تتأثر بصورة مباشرة بسعر العملات الصعبة فى مقابل الجنيه المصرى، لكن هناك قطاع هام وحيوى للغاية سيتأثر بصورة ايجابية بقرار تعويم الجنيه، وهو قطاع الصادرات المصرية، والسؤال المطروح هنا كيف يتأثر قطاع الصادرات بقرار تعويم الجنيه؟