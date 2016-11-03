بالصور.. "صبايا الخير" يدعم أهالى رأس غارب ضمن حملة "كلنا مصريين"

كتبت أسماء مأمون تصوير مصطفى مرتضى

جمعت الإعلامية ريهام سعيد، عددا كبيار من التبرعات والمساعدات ضمن حملة "كلنا مصريين"، التى أطلقتها مؤخرا فى برنامجها "صبايا الخير" على قناة النهار، لمساعدة الأهالى المتضررين من أزمة السيول فى منطقة رأس غارب.

وطالبت "ريهام سعيد" بضرورة تكاتف المصريين فى مشاركة أهالى وأسر ضحايا السيول فى همومهم وإعانتهم، مشيرة إلى قوة وترابط أهالى رأس غارب فى محنتها التى رصدتها خلال زيارتها إلى تلك المدينة، مؤكدة تحمل شباب المدينة البواسل الكارثة ووقوفهم بجانب بعضهم البعض.

وشهد مقر جمع تبرعات حملة "كلنا مصريين" تجمهرا نتيجة الإقبال الشديد على التبرع من قبل المواطنين لمساعدة متضررى السيول فى رأس غارب. وأقبل الجمهور فور إعلان الإعلامية ريهام سعيد على المبادرة لجمع التبرعات لمتضررى السيول فى رأس غارب على مقر جمعية "دنيا جديدة" للتبرع بمواد غذائية وأجهزة كهربائية تمهيدا لتوصيلها للأهالى صباح غدا الجمعة.