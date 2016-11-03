عمرو موسى يلتقى المندوب الدائم لليمن بالجامعة العربية

كتب مصطفى عنبر

التقى السفير رياض العكبرى المندوب الدائم للجمهورية اليمنية بجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، بالدكتور عمرو موسى الأمين العام الأسبق للجامعة العربية.

واستعرض اللقاء تطورات الأوضاع السياسية فى اليمن والمنطقة العربية، وضرورة تشجيع وتكثيف الجهود الرامية تفعيل وتطوير العمل العربى المشترك.

وجرى خلال اللقاء تبادل للآراء بشأن الأوضاع فى اليمن والمنطقة العربية على المستويين السياسى والإنسانى.

وأكد العكبرى عن ثقته بأهمية الدور الذى تلعبه الشخصيات الاعتبارية العربية فى العمل على توفيق الأراء وجسر التباينات وتنمية الحوارات العربية، بما يخدم قضايانا المصيرية، وتوحيد الرؤى، والإسهام فى تكوين قاعدة فكرية واستراتيجية مشتركة، وانتاج خارطة طريق، توضع أمام صناع القرار والرأى العام العربى، من أجل إيجاد حلول ناجحة ومستدامة للأزمات العربية.

ومن جهته، أكد عمرو موسى حرصه على متابعة تطورات ومستجدات المشهد اليمنى، متمنيًا أن يعود الاستقرار والأمان إلى ربوع اليمن، وتحقيق آمال الشعب اليمنى وتطلعاته باتجاه استعادة بناء الدولة المدنية.