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وسائل إعلام عراقية: خطاب أبو بكر البغدادى تم تسجيله على الحدود مع سوريا

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وسائل إعلام عراقية: خطاب أبو بكر البغدادى تم تسجيله على الحدود مع سوريا وسائل إعلام عراقية: خطاب أبو بكر البغدادى تم تسجيله على الحدود مع سوريا

>كتب - أحمد جمعة

نقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر أمنى عراقى اليوم الخميس، تأكيده أن تسجيل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابى أبو بكر البغدادى لأنصاره أعد وسجل على الحدود العراقية السورية.

وقال سكان أن انفجارات ضخمة هزت شرق مدينة الموصل العراقية صباح اليوم الخميس، بعد فترة وجيزة من انتهاء كلمة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادى، الذى سعى لحشد أتباعه لمواجهة هجوم الجيش العراقى بدعم أمريكى.

وقال أحد السكان فى شرق المدينة، إن القوات العراقية اخترقت دفاعات التنظيم فى وقت سابق هذا الأسبوع، وأن المتشددين أطلقوا مئات الصواريخ نحو أحياء الانتصار والقدس والسماح التى يقترب منها الجنود.

وأضاف لرويترز عبر الهاتف "سمعنا أعضاء تنظيم داعش وهم يهتفون الله أكبر قبل إطلاق الصواريخ."

واستطرد "سمعنا أصوات إطلاق الصواريخ واحدا تلو الآخر، وشاهدناها تشق عنان السماء. كان المنزل يهتز وكنا فى حالة رعب ولا نعلم ما يحدث."

 

 


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