مقتل 22 من داعش بنيران عراقية وقصف طيران التحالف بالأنبار وصلاح الدين

لقى 22 من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي مصرعهم اليوم الخميس بنيران القوات العراقية المشتركة وطيران التحالف في محافظتي الأنبار وصلاح الدين .

ونفذ طيران التحالف الدولي 20 غارة على مواقع داعش بينها 12 طلعة جوية استهدفت قرية بشير بكركوك وحديثة وراوه بالأنبار والموصل وسنجار بنينوي خلال ال` 24 ساعة الماضية..

وأشارت القيادة المركزية لعمليات قوات التحالف في بيان صحفي اليوم إلى أن طائراتها شنت ثماني غارات على سوريا استهدفت داعش في مناطق البوكمال والرقة ودير

> الزور وإدلب ومارع.

وضمن قطاع عمليات الجزيرة بالأنبار, قتلت طائرات التحالف اليوم 6 إرهابيين في منطقة “المدهم” غرب ناحية الحقلانية التابعة لقضاء حديثة غرب الأنبار, ودمرت جرافتين التنظيم وقتلت من فيهما بقاء “عانه”.. بيمنما قتلت قوات الجيش والعشائر 3 انتحاريين حاولوا الاقتراب من خط الدفاع في منطقة “الخسفه” بقضاء حديثة.

ومن جانبه, قال قائد عمليات صلاح الدين الفريق جمعة عناد إنه مسلحي داعش حاولوا الهجوم على القطاعات العسكرية المتواجدة في جبال مكحول وصدتهم قوات من اللواء مشاة 66 بالجيش ودمرت سيارة مسلحة برشاش أحادي وقتلت 13 إرهابيا.

وأضاف: أن القوات أسقطت طائرة تجسس بدون طيار تابعة لداعش في منطقة الخانوكة بقضاء الشرقاط شمالي محافظة صلاح الدين.. لافتا إلى أن قوة الشرطة الاتحادية رصدت رتلا من سيارات داعش يضم 15 سيارة بمنطقة المملحة قصفتها المدفعية العراقية مما أدي الى تدمير السيارات.

ولفت مصدر أمني عن أن تنظيم داعش قام بتفجير المباني الحكومية في مدينة عانه شمال غربي الرمادي مركز محافظة الأنبار, وقال إن عناصر التنظيم زرعوا عبوات ناسفة وفجروا دائرتي الزراعة والتجنيد وبعض المباني الحكومية, بعد ورود معلومات عن استعداد القوات المسلحة العراقية ومقاتلى العشائر لعملية عسكرية تنطلق قريبا لتحرير عانه.

أ ش أ