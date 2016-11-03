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الإفراج بالعفو عن 109 من نزلاء السجون والإفراج الشرطي عن 94 سجينا

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الإفراج بالعفو عن 109 من نزلاء السجون والإفراج الشرطي عن 94 سجينا الإفراج بالعفو عن 109 من نزلاء السجون والإفراج الشرطي عن 94 سجينا

قطاع مصلحة السجون

واصل قطاع مصلحة السجون عقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة, حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 109 نزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو, وذلك تنفيذا للقرار الجمهورى الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى إنتصارات السادس من أكتوبر.

من ناحية أخرى, باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم, حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 94 نزيلا إفراجا شرطيا.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

أ ش أ

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