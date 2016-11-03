بالصور: هذه هي شبيهة كيندال جينر

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصور عارضة الأزياء الروسية كيت بوجيشاركتكايا، ليس لجمالها فقط بل للشبه الكبير بينها وبين عارضة الأزياء العالمية كيندال جينر Kendall Jenner.

وقد اعتبر رواد مواقع التواصل أن كيت توأم نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيندال جينر.

جمال كيندال جينر منذ البدايات حتى اليوم



واللافت أن كيت البالغة من العمر 22 عاماً لديها نفس شعر كيندال ونفس تعابير الوجه، خاصة النظرة الحادة الثاقبة، إضافة إلى أنها تتمتع بنفس الطول والحجم والقياسات.

وبعد الضجة الحاصلة، قررت كيندال التي تحتفل اليوم بإتمام عامها الـ 21، التواصل مع كيت للعمل معها في مجموعتها الجديدة للملابس التي ستطلقها قريبا بالتعاون مع شقيقتها الصغرى كايلي جينر.

هل عادت المياه إلى مجاريها بين كيندال جينير وهاري ستايلز؟

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