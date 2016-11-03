نور صعب: استغليت جمالي للتلاعب بهذا الرجل

تقوم الفنانة اللبنانية نور صعب بتصوير دورها في المسلسل السوري الاجتماعي «هواجس عابرة» وعن دورها في العمل قالت: أجسد شخصية «نور» وهي «فتاة جميلة في مقتبل عمرها، تستغل جاذبيتها للتلاعب على مصور فوتوغرافي، والذي توهمه بحبها بالاتفاق مع صاحب الاستديو؛ بغية تدمير حياته لأسباب سنتعرف عليها خلال حلقات العمل، من ناحية أخرى تقوم بتصوير دورها في المسلسل الاجتماعي «فخامة الشك» (إخراج أسامة حمد) بدور «عفاف» وهي امرأة ثرية مطلقة، يغرم بها رجل متزوج، كما تبادله المشاعر ذاتها، لكن هناك من يسعى أن يحول دون استمرار علاقتهما.