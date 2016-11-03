من هو النجم التركي الذي اعترفت ساريناي ساريكايا بحبها له؟

وأخيراً، اعترفت الممثلة التركية ساريناي ساريكايا بحبها الجامح للممثل التركي الوسيم كرم بورسين في أحدث حوار صحفي لها في إحدى المجلات التركية الشهيرة "بيستايل"، فوصفت مشاعرها تجاهه بكلمات دافئة قائلة: "توجد نار في قلبي تجاه كرم بورسين، وهو شخص رائع وحبيب لا يوجد مثيل له بسهولة، بأسلوبه الرومانسي، فكلامه معي مليء بالأحاسيس التي تحتويني وتمدني بإحساس لا يوصف، وهو دائماً متفائل،ويبتسم في أصعب المواقف والظروف،و يقدر الأوضاع جيداً، وهو رجل حقيقي بمعنى الكلمة."

وتابعت "أنا أثق به كثيراً. في الفترة الأخيرة ينظر الجميع باستغراب لعلاقتنا، وأنا ليس من طبعي نشر صور لي ويدي بيد أحد، لكني مع حبيبي كرم أحس بشعور آخر لم يسبق لي الإحساس به،وحينما يكون لدي وقت أفضل تمضيته معه".

وهكذا أعلنت ساريناي ساريكايا حبها على الملأ منهية الشائعات والأخبار الكثيرة المتسائلة حول ما إذا كان يجمعهما صداقة قوية أو حب كبير؟ وهل سيتوجان حبهما الكبير بالزواج في مطلع عام 2017 القادم؟

وقد سرب المقربون من الثنائي ساريناي ساريكايا وكرم بورسين أنهما يحبان أن يقدما فيلماً سينمائياً مشتركاً بعد نجاح أفلامهما الإعلانية المشتركة لصالح شركة (مافي- mavi) للجينز التي أحبها ملايين الأتراك، وأحبوا ثنائيتهما الجميلة معاً في الإعلانات وفي حياتهما الخاصة.

ويحقق الفيلم الأخير لساريناي ساريكايا (عوضا عنا) مع نجات آشلر أعلى العائدات في تركيا ودول عديدة في العالم.

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