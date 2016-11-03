مايكل دوغلاس: فال كيلمر يعاني من السرطان

بعد أن ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي بخبر إصابة الممثل الشهير فال كيلمر Val Kilmer بالسرطان، خرج الأخير عن صمته ونفى الموضوع جملة وتفصيلاً.

وكان النجم الشهير مايكل دوغلاس Michael Douglas السبب الأساسي في انتشار هذه الشائعة، إذ روّج لها بنفسه خلال حديثه في لندن يوم الأحد، وقال كيلمر كان "يعالج" من سرطان الحنجرة، وهو نفس المرض الذي شخصه الأطباء لدوغلاس عام 2010.

ولجأ كيلمر إلى صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لنفي الموضوع، حيث كتب :"أحب مايكل دوغلاس لكن معلوماته خطأ".

وأشار كيلمر إلى أنه كان يتعالج من ورم في اللسان، موضحاً أن ذلك ليس مرض السرطان على الإطلاق.

وكتب كيلمر، البالغ من العمر 56 عاماً : "المرة الأخيرة التي تحدثت فيها لدوغلاس كانت قبل نحو عامين، عندما سألته عن طبيب متخصص لتشخيص تورم في حلقي".

وأضاف :"انتهى بي الأمر مع فريق طبي من جامعة كاليفورنيا ولا توجد إصابة بالسرطان من أي نوع".

ووصف كيلمر دوغلاس بأنه "صديق محبوب ومخلص"، مضيفا : "أنا متأكد أنه لا يقصد ضررا".

وختم الممثل حديثه بالقول إنه سيظهر قريبا في فيلم بعنوان "سينما توين"، وهو فيلم عن المؤلف مارك توين.

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