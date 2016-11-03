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نزار فرنسيس يحسم الجدل حول وصية الموسيقار ملحم بركات لـ نجوى كرم

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الخميس 03-11-2016 16:55

نفى الشاعر نزار فرنسيس وجود أي وصية كتبها الموسيقار الراحل ملحم بركات بحوزة الفنّانة نجوى كرم.
وكانت أخبار قد انتشرت أنّ الموسيقار قبل وفاته، كتب الوصية بيده وأنها مؤلفة من 4 صفحات سلّمها إلى نجوى.
وفي اتصال معه، قال فرنسيس لـ "سيدتي نت " " لا علم لديّ بوجود مثل هذه الوصية وكل ما يُنشر حول هذا الموضوع هو مجرد تكهنات صحفية".
وكانت قد إنتشرت أخبار تفيد بأن الراحل ملحم بركات كان يحترم الفنانة نجوى كرم ويطلعها على كل مشاكله وأسراره، وأنه كتب وصية خطية ووضعها في ظرف وسلمها للفنانة وقال لها "لا تفتحي الظرف الا اذا توفيت".
يبدو أن هناك الكثير من الأخبار التي ستُنشر في المرحلة المقبلة، ومن المؤكد أنّ ملحم بركات لن يتمكّن من نفيها أو تأكيدها بعد رحيله، وفي مثل هذه الحالة، يبقى رفيق عمره ودربه الشاعر نزار فرنسيس هو الشخص الوحيد الذي يمكن الإعتماد عليه للتأكد من كل ما ينشر حول الموسيقار الذي كان يثق به كثيراً.

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سيدتي