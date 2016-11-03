هكذا تسرّبت صورة عقد قران إيمي سمير غانم وصورة خاتم زواجها

القاهرة_عمرو رضا

تلقّت الفنانة الشابة إيمي سمير غانم أول "ضربة" لحلم السيطرة على تفاصيل حفل زفافها، بعدما تسرّبت بالأمس أول صورة لمراسم عقد قرانها على النجم الشاب حسن الرداد داخل منزلها، كما تم تسريب أول صورة لخاتم الزفاف الماسي، وتبين أنها اشترته من دبي وليس القاهرة.

الصورة الأولى تم تسريبها عبر حسابات بعض معجبي الرداد على الفيس بوك، بعدما أعاد الداعية رمضان عبد المعز الذي تولى مراسم عقد القران نشرها، موجهاً التهنئة للعروسين وبدا واضحاً ارتباك حسن الرداد، الذي جلس بمفرده وسط إيمي ووالدها سمير غانم ووالدتها دلال عبد العزيز، بينما غابت شقيقتها دنيا أو زوجها الاعلامي رامي رضوان عن المشهد، والمؤكد أنها التقطت مطلع الأسبوع الجاري وليس بالأمس كما يروج البعض، كما لفت أنظار عدد كبير من المعجبين أن أجواء الزفاف كانت متوترة للغاية.

المفاجأة لم تتوقف عند نشر صورة مراسم عقد القران، فقط قررت إحدى كبرى متاجر المجوهرات في دبي مجاملة العروسين، فقامت بدون قصد بنشر صورة خاتم من الماس مؤكدة أن العروسين قاما بشرائه من دبي، كما تأكد أن فستان الزفاف من تصميم العالمي هاني البحيري.

في عصر السوشيال ميديا تموت الرقابة .. فهل تتخلي أيمي سمير غانم عن القيود المشددة لحفل زفافها؟