إحباط محاولة سرقة خزينة جمعية استهلاكية فى دمياط

مراسل«ONA»:

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة علي تأمين منطقة البنوك دائرة قسم أول من إحباط محاولة سرقة خزينة الجمعية الاستهلاكية بدمياط، من ضبط الجناة بعد تبادل لإطلاق النار معهم حيث تلاحظ أثناء قيام أفراد الخدمات الأمنية المعينة بتأمين منطقة البنوك بدائرة قسم أول بمهامهم باستشعار صوت عبث بباب الجمعية الاستهلاكية بدمياط وباقترابهم لاستطلاع الأمر شاهدوا ثلاثة أشخاص يقومون بكسر قفل الباب الرئيسي للجمعية.

وقام أحد المتهمين بمجرد مشاهدته للقوات بإطلاق النيران عليهم فقامت القوات علي الفور بمبادلتهم أطلاق النيران، وتمكنت القوات من ضبط كلا من “عاطف . ع. أ” 56 عامًا – عاطل ومقيم الزهور بورسعيد والسابق ضبطه والحكم عليه في 17 قضية سرقة وبحوزته سلاح ناري وعدد من الطلقات وأصيب أثناء تبادل أطلاق النار، و”إيهاب . م .ش” 48 عامًا – عاطل ومقيم الضواحي بورسعيد والسابق اتهامه في 6 قضايا سرقة وقتل عمد وبحوزته ساطورين ومطواه قرن غزال و2 ماسك للوجه و مقص كبير لقص الأقفال وقد تمكن المتهم الثالث من الفرار .

واعترف المتهمان من الإعداد والتخطيط لسرقة خزينة الجمعية الاستهلاكية بدمياط ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9902 لسنة 2016م جنايات قسم أول دمياط ، وجاري العرض علي النيابة.