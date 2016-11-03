«والي» تستقبل وفد «الأوروبي» وتبحث سبل التعاون في مجال الحماية الاجتماعية

استقبلت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وفدًا من لجنة العلاقات مع المشرق بالبرلمان الأوروبي، برئاسة السيدة ماريزا ماتيس، في إطار زيارة اللجنة إلى مصر ولقاءاتها بعدد من الوزراء ومجلس النواب المصري.

وصرحت والي، بأن اللقاء تطرق الى دور وزارة التضامن في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية، ودعم أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما ناقش أعضاء البرلمان زيادة أوجه التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الحماية الاجتماعية.

وأضافت الوزيرة، أنه تم تقديم شرح وافي لدور الوزارة في العمل على مكافحة الفقر، وذلك في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وهي استراتيجية متكاملة تتناول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة المتسقة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015 وحتى عام 2030، وتم عرض مجالات عمل الوزارة وخططها للحماية الاجتماعية والتعريف ببرنامج تكافل وكرامة.