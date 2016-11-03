ضبط كهربائى يجبر امرأة بسلاح نارى على توقيع إيصالات أمانة بدار السلام

تمكنت وحدة شرطة دار السلام من ضبط المدعو/ سامح عيد عثمان محمد سن 34 عاما كهربائى مقيم بدائرة القسم و المحكوم عليه فى عدد 2 حكم جزئى سلاح أبيض بإجمالى حبس 4 شهور ، لقيامة بالنصب على المدعوة/ صبرة على أحمد عجمى سن 41 عاما مدرسة و مقيمة بدائرة القسم و إجبارها على توقيع عدد 4 إيصالات أمانة تحت تهديد سلاح نارى “طبنجة” .

وبالانتقال و الفحص عن طريق وحدات القسم تبين لهم أن المبلغة قامت بتأجير شقة للمشكو منة و إنة عرض عليها تمثال و أوهمها أنة أثرى و اتفق معها على أن يقوم بتسليمها جزء من ثمنة عقب التصرف فية بالبيع، و أقترض منها مبلغ مالى 7 آلاف جنية ، و عندما استشعرت المبلغة بأنها تعرضت للنصب طالبتة برد المبلغ فقام بتهديدها بسلاح نارى و أجبرها على توقيع إيصالات أمانة و هددها برفع دعوى قضائية ضدها بموجب إيصالات الأمانة فى حالة الإبلاغ عنة.

و بإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم بحوزتة سلاح نارى و التمثال متوسط الحجم “غير أثرى ” و عدد 4 إيصالات ممهورين بتوقيع و بصمة المجنى عليها ، و بمواجهة المتهم أعترف بإرتكابة هذة الواقعة .

و تم تحرر المحضر اللازم و تولت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة.