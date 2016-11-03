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ضبط كهربائى يجبر امرأة بسلاح نارى على توقيع إيصالات أمانة بدار السلام

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ضبط كهربائى يجبر امرأة بسلاح نارى على توقيع إيصالات أمانة بدار السلام ضبط كهربائى يجبر امرأة بسلاح نارى على توقيع إيصالات أمانة بدار السلام

تمكنت وحدة شرطة دار السلام من ضبط المدعو/ سامح عيد عثمان محمد سن 34 عاما كهربائى مقيم بدائرة القسم و المحكوم عليه فى عدد 2 حكم جزئى سلاح أبيض بإجمالى حبس 4 شهور ، لقيامة بالنصب على المدعوة/ صبرة على أحمد عجمى سن 41 عاما مدرسة و مقيمة بدائرة القسم و إجبارها على توقيع عدد 4 إيصالات أمانة تحت تهديد سلاح نارى “طبنجة” .

وبالانتقال و الفحص عن طريق وحدات القسم تبين لهم أن المبلغة قامت بتأجير شقة للمشكو منة و إنة عرض عليها تمثال و أوهمها أنة أثرى و اتفق معها على أن يقوم بتسليمها جزء من ثمنة عقب التصرف فية بالبيع، و أقترض منها مبلغ مالى 7 آلاف جنية ، و عندما استشعرت المبلغة بأنها تعرضت للنصب طالبتة برد المبلغ فقام بتهديدها بسلاح نارى و أجبرها على توقيع إيصالات أمانة و هددها برفع دعوى قضائية ضدها بموجب إيصالات الأمانة فى حالة الإبلاغ عنة.

و بإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم بحوزتة سلاح نارى و التمثال متوسط الحجم “غير أثرى ” و عدد 4 إيصالات ممهورين بتوقيع و بصمة المجنى عليها ، و بمواجهة المتهم أعترف بإرتكابة هذة الواقعة .

و تم تحرر المحضر اللازم و تولت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة.

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