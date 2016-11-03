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«كيرى» يؤكد لـ «شكرى» دعم الولايات المتحدة للإصلاح الاقتصادى بمصر

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«كيرى» يؤكد لـ «شكرى» دعم الولايات المتحدة للإصلاح الاقتصادى بمصر «كيرى» يؤكد لـ «شكرى» دعم الولايات المتحدة للإصلاح الاقتصادى بمصر

سامح شكرى وكيرى

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية، تلقى اتصالًا اليوم، من وزير الخارجية الامريكى جون كيري، حيث تناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين والتنسيق بشان التعامل مع الأوضاع في ليبيا وسوريا.

وأوضح أبو زيد، أن الوزير كيري أشاد خلال الاتصال بالقرارات الاقتصادية التي اتخذتها المصرية مؤخرًا على مسار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا على دعم الولايات المتحدة لمصر في تلك القرارات، كما تناول الاتصال الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لدعم الحلول السياسية للازمات فى كل من سوريا وليبيا.

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