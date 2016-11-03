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«المرور»:أعمال تطوير وإنشاء فتحة تهوية للمترو بشارع جسر السويس لمدة 6 أشهر

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«المرور»:أعمال تطوير وإنشاء فتحة تهوية للمترو بشارع جسر السويس لمدة 6 أشهر «المرور»:أعمال تطوير وإنشاء فتحة تهوية للمترو بشارع جسر السويس لمدة 6 أشهر

 

صورة من الحدث

أكد مصدر مسئول بالعلاقات العامة والإعلام، أن الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء الدجوى مدير المرور ستشرف على أعمال إنشاء فتحة تهوية لمحطات مترو الأنفاق للخط الرابع، وذلك أمام نادى الشمس بشارع جسر السويس لمدة 6 أشهر.

وأضاف المصدر، أن الهيئة القومية للأنفاق أخطرت الإدارة العامة لمرور القاهرة للحصول على تصريح لإنشاء فتحة التهوية رقم 25 فى المرحلة الرابعة لمترو الإنفاق وسوف يتم تنفيذ أعمال رفع الكفاءة ورصف تأمين الممرات والاستبقاء على حركة المرور الطولية بشارع جسر السويس بعرض 9 متر لكل اتجاة مع تنفيذ أسوار لمنع سقوط أى مخلفات بداخل العقارات.

وأوضح المصدر، أنه سيتم الإلتزام بتعديل أى إجراء بالتحويلات المرورية فى حالة طلبها وتنفيذ أى متطلبات تقتضيها الحالة الأمنية بجميع الأعمال لمدة 6 أشهر على أن تبدأ الأعمال بدءًا من اليوم الخميس الموافق 3 نوفمبر وتستمر حتى 2 مايو من العام المقبل .

واستطرد المصدر، أن الإدارة العامة لمرور القاهرة بقيادة اللواء علاء الديجوى مدير الإدارة ستقوم بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية وتسيير حركة المرور بالمنطقة وتلتزم الشركة المنفذة للمشروع بوضع المساعدات الفنية والاقماع وجميع التجهيزات الدالة على وجود اعمال بالمنطقة وتركيب الإضاءة الكافية.

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