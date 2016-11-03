«لاربابليكا الإيطالية»: عائلة «ريجينى» طالبت بمقابلة الرئيس السيسى

قالت عائلة الباحث الإيطالى جوليو ريجينى، والذى لقى مصرعه فى مصر قبل عدة أشهر، إنها طالبت بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أن مثل هذا الأمر قد يفيد فى معرفة الحقيقة عن وفاة نجلها.

وقال والدى ريجينى،”نحن أقوياء كما قال لنا البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، ونحن على أتم استعداد لعمل أى شئ فى سبيل الحصول على لمحة من الحقيقة”، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة لاربابليكا الإيطالية.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد استقبل مؤخرًا وفدًا قضائيا من النيابة العامة الإيطالية ترأسه سيرجيو كولايوكو، مساعد النائب العام بروما، داخل مكتبه بالقاهرة، لمناقشة سبل التعاون الثنائى المشترك بين النيابتين المصرية والإيطالية.

> وتناول اللقاء، نتائج التحقيقات الخاصة بوفاة الشاب الإيطالى ريجينى، بناء على طلب نيابة روما بالحصول على المستندات الخاصة بالمجنى عليه، التى عثرت عليها أجهزة الأمن المصرية فى 24 مارس الماضى.