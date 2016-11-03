زعماء فلسطينيون يطالبون ببناء السلام من خلال «إعلان السلام و وقف الحرب»

اجتمع في مقرالإغاثة الزراعية الفلسطينية بمدينة رام الله بفلسطين، باقة من ممثلي المجتمع الفلسطيني ،تضم سياسيين و قادة للمجتمع المدني و لمنظمات المرأة و لوسائل الإعلام،لدعم ” إعلان السلام و وقف الحرب ( DPCW.

و يدعو ” إعلان السلام و وقف الحرب ( DPCW ) لمبادئ أساسية تهدف لحفظ السلم ، وتتضمن مبدأ حظر التهديد باستخدام القوة المسلحة المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة و الاعلان العالمي لحقوق الأنسان ، كما تشمل احترام الهوية الدينية و العرقية و التأسيس لثقافة السلام ، و هو المبدأ الذي اكتسب تأييدا على الساحة الدولية. و تعكس أحكام هذا الاعلان حقيقة ما يواجه فلسطين اليوم ، فهي تولي اهتماما خاصا لتقليص احتمالات الحرب ، وتستبعد السلاح لصالح الانسانية ، و تحظر التعدي على الحدود الدولية ، و يتجلى هذا في خلال المواد الـ 10 لهذا الإعلان.

و بهدف وقف الحرب و تحقيق السلام العالمي وتوريثه للأجيال القادمة ، تم عقد هذا الاجتماع بواسطة مؤسسة ” الثقافة السماوية و السلام العالمي- استعادة النور ” ( ( HWPL ، وهي منظمة دولية غير حكومية مسجلة في ادارة الامم المتحدة للاعلام (UN DPI).

و قال الدكتور معتز قفيشة ، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية وأستاذ بجامعة الخليل ” ان هذا الاعلان لهو مبادرة عظيمة ، و قد جاء في الواقع في الوقت المناسب كي يصبح لدينا أداة حيوية تضاف إلى القانون الدولي الموجود حاليا بالفعل “.

وعقب الاستماع إلى 3 اغاني شعبية فلسطينية تدو للسلام ، و عدد من الكلمات عن كيفية الدعوة و الترويج لـ ” إعلان السلام و وقف الحرب ” ( DPCW ) ، تم عرض رسالة فيديو مصورة للسيد مان هي لي ، رئيس مؤسسة ” الثقافة السماوية و السلام العالمي- استعادة النور ” ( ( HWPL حول الجهود الدولية لبناء السلام . ثم تلى ذلك اجراء حملة توقيعات بين الحاضرين لـ ” اعلان السلام و وقف الحرب ( DPCW ) ” كفعل من أفعال المساندة و الدعم له .