أخبار عاجلة

ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى -
ستاد مصر: لقاء مع مجموعة من لاعبى الاتحاد عقب مباراتهم مع الأهلى -
أحمد موسى ينفي تسلم مصر مفجر كنيسة الإسكندرية من الكويت -
رئيس جهاز حماية المنافسة: هدفنا منع الاحتكار بعد توجه الدولة للاقتصاد الحر -
وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء -
صحة الإسكندرية: خروج 8 حالات جديدة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
"مصراوي" بمنزل عم نسيم.. رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية" -
قطار الأهلي يواصل دهس منافسيه ويعبر الاتحاد بهدف «السولية» -
عبد الفتاح يكشف عن ملامح خطة تطوير الحكام في ندوة «التربية الرياضية» -
عاجل || وقوع ثلاث انفجارات بألمانيا وواحد منها قرب حافلة بروسيا دورتموند قبل مواجهة موناكو بدوري أبطال أوروبا واصابة اللاعب مارك بارترا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مديرة صندوق النقد: تعويم الجنيه المصرى "خطوة محل ترحيب"

Google+ Print
مديرة صندوق النقد: تعويم الجنيه المصرى "خطوة محل ترحيب" مديرة صندوق النقد: تعويم الجنيه المصرى "خطوة محل ترحيب"

>واشنطن (رويترز)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد اليوم الخميس، إن تعويم الجنيه المصرى "خطوة محل ترحيب" تظهر جدية فى التصدى للمشكلات الاقتصادية التى تواجهها البلاد.

وحرر البنك المركزى المصرى سعر صرف الجنيه اليوم الخميس، ليخفض قيمته بنسبة 32.3 بالمائة إلى سعر استرشادى مبدئى عند 13 جنيها للدولار بعد اضطرابات وضغوط متنامية لإصلاح الاقتصاد مقارنة مع ربط العملة عند مستوى 8.8 جنيه للدولار منذ مارس الماضى.

وقالت لاجارد لرويترز على هامش مؤتمر اقتصادى لصندوق النقد الدولى فى واشنطن "هذه خطوة محل ترحيب فى ضوء الظروف الاقتصادية."

وأضافت "الطريقة التى يجرى التعامل بها مع الأمر محل ترحيب وهو قرار يوضح نضج السلطات المصرية وتدارسها للمسألة بعناية" بما يصب فى صالح الاقتصاد المصرى والعملة المصرية.

وأحجمت لاجارد عن التعليق عند سؤالها عما إذا كانت هذه الخطوة كافية لنيل موافقة مجلس صندوق النقد على برنامج قرض مزمع قيمته 12 مليار دولار لمصر.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب