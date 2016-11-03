"إدارة المرور" تقرر الإغلاق الجزئى لكوبرى أكتوبر بسبب أعمال تطوير 3 أيام

كتب عبد الرحمن سيد

تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء الدجوى مدير المرور، أعمال تطوير أعلى كوبرى أكتوبر، ما يستلزم إغلاق جزئى للطريق أمام حركة السيارات لمدة 3 أيام، وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة المركبات.

وأكد مصدر أمنى، أن إدارة المرور بالتنسيق مع شركة المقاولون العرب، ستقوم بأعمال إحلال وتجديد فواصل كوبرى أكتوبر، وذلك فى الاتجاه القادم من الجيزة اتجاه الشرق، على أن تبدأ الأعمال من الساعة 12 ليل الخميس حتى الساعة 12 ظهر السبت، وسط انتشار الخدمات المرورية مع وضع علامات إرشادية.