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سفارة الدولة في الأردن تحتفل بيوم العلم

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سفارة الدولة في الأردن تحتفل بيوم العلم سفارة الدولة في الأردن تحتفل بيوم العلم

ضمن احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة، وبناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومن منطلق المشاركة في مناسبة الحملة الوطنية "يوم العلم"، احتفلت السفارة بالمملكة الأردنية الهاشمية بهذه المناسبة العزيزة والغالية بالتزامن مع الجهات والدوائر والوزارات الاتحادية بالدولة.

وقام فيصل احمد آل مالك القائم بأعمال سفارة الدولة بعمّان برفع العلم في تمام الساعة 11 صباح الخميس الموافق 3/11/2016  بمبنى السفارة وذلك وسط أجواء احتفالية حضرها كادر السفارة الدبلوماسي والمحلي وعبدالله محمد علي المزروعي نائب الملحق العسكري وعبدالله علي المحرزي مدير المخيم الاماراتي الأردني للاجئين السوريين بمنطقة مريجيب الفهود وعدد من كبار العسكريين وفريق الاغاثة الاماراتي ومواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بالأردن.

 

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