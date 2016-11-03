ماسك تقشير لبشرة مضيئة بالحجاب

يعتبر تقشير البشرة من الخطوات المهمة قبل فصل الشتاء؛ وذلك في سياق تحضير البشرة لفصل البرد الذي يتبع البشرة وينهكها، في أغلب الأحيان . لذا، ننصحك بإعطاء بشرتك جرعة سريعة من الاهتمام لضمان تجددها وإشراقها .

وهنا، ننصحك باستخدام ماسك تقشير البشرة الذي يتكون من الحليب، والحليب فقط .

ويمتلك الحليب خصائص مضادة للالتهابات ومهدئة، تساعد على التخلص من جفاف الجلد، بالإضافة إلى حامض اللبنيك الذي يقشر خلايا الجلد الميت ويساعد على تفتيح البشرة.

لتقشير الوجه بـ ماسك الحليب، إليك النصائح التالية :

- ضعي منشفة في الحليب البارد، ثم ضعيها على بشرة جافة من 5 إلى 7 دقائق. قومي بعدها بغسل بشرتك بلطف من خلال مسحها برقة بقطعة قماش أخرى منقوعة بماء فاتر.