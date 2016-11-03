بالصور .. ريهام سعيد تجمع ٢ مليون بطانية ببرنامجها علي قناة «النهار»

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، عن نجاحها في جمع عدد كبير من التبرعات والمساعدات ضمن حملة “كلنا مصريين” التى أطلقتها مؤخرًا فى برنامجها “صبايا الخير” على قناة “النهار”، لمساعدة الأهالى المتضررين من أزمة السيول فى منطقة رأس غارب.

وفي سياق متصل قام محافظ البحر الأحمر، بتوفير مكانًا لتخزين التبرعات فور وصولها لإنهاء عملية الفرز ومن ثم توزيع التبرعات على المتضررين، ومن المقرر أن تتجه الإعلامية ريهام سعيد وفريق الحملة إلى رأس غارب غدا الجمعة لتصل التبرعات لأهالى رأس غارب المتضررين من السيول.

يذكر أنه، تم إطلاق حملة “كلنا مصريين”، يوم الاثنين الماضى وحتى اليوم الخميس، وسط تفاعل كبير من المصريين وأهالى الخير، حيث جمعت الحملة 2 مليون بطانية وعدد كبير من الملابس والأغذية التى ملأت 3 مستودعات أسفل أحد العمارات السكنية فى ميدان لبنان، كما يتواجد حاليا عدد كبير من الشباب المتطوعين للمشاركة فى عملية فرز التبرعات، والتى لم تقتصر على الأغذية فقط ولكن هناك مراتب وغسالات وثلاجات والعديد من الأشياء التى أتى بها أهل الخير من المصريين.