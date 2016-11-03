إيران تهدد أمريكا بإلغاء الاتفاق النووي واستئناف نشاطاتها مرة أخرى

هددت إيران اليوم الخميس بإلغاء الاتفاق النووي الإيراني الذي وقعته مع القوى الست الكبرى في يونيو 2015, إذا فشلت الولايات المتحدة في الوفاء بالتزامتها في إطار ما تم الاتفاق عليه.

وأوضحت وكالة أنباء إيرنا الإيرانية أن هذا التحذير جاء على لسان نائب قائد قوات الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي, خلال إحياء الذكرى السنوية لاقتحام السفارة الأمريكية في طهران عام 1979 واحتجاز عدد من دبلوماسيها لمدة 444 يوما, وقت اشتعال الثورة في إيران.

وقال حسين سلامي إنه إذا لم تلتزم الولايات المتحدة بتعهداتها بتنفيذ الاتفاق النووي “ستودع إيران الاتفاق في المتحف وتعود إلى نقطة البداية”.

وتابع: أجهزة الطرد المركزي المتوقفة عن العمل (التي تستخدم في عملية التخصيب لتوليد الطاقة النووية), ستعود للعمل مرة أخرى, ولكن هذه المرة لن نقتصر (في النشاط النووي) على ما مرحلة ما قبل فرض العقوبات (الأمريكية).

وأضاف أن إيران ليست ملتزمة فقط تجاه الولايات المتحدة والدول الكبرى, لكنها ملتزمة أمام “الأمة الإيرانية”, حيث وعدت الحكومة الشعب بأنه إذا فشلت واشنطن في الالتزام بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي, فإنها ستلغي الاتفاق وتستأنف النشاطات النووية.

أ ش أ