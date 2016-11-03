أخبار عاجلة

ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى -
ستاد مصر: لقاء مع مجموعة من لاعبى الاتحاد عقب مباراتهم مع الأهلى -
أحمد موسى ينفي تسلم مصر مفجر كنيسة الإسكندرية من الكويت -
رئيس جهاز حماية المنافسة: هدفنا منع الاحتكار بعد توجه الدولة للاقتصاد الحر -
وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء -
صحة الإسكندرية: خروج 8 حالات جديدة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
"مصراوي" بمنزل عم نسيم.. رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية" -
قطار الأهلي يواصل دهس منافسيه ويعبر الاتحاد بهدف «السولية» -
عبد الفتاح يكشف عن ملامح خطة تطوير الحكام في ندوة «التربية الرياضية» -
عاجل || وقوع ثلاث انفجارات بألمانيا وواحد منها قرب حافلة بروسيا دورتموند قبل مواجهة موناكو بدوري أبطال أوروبا واصابة اللاعب مارك بارترا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

إيران تهدد أمريكا بإلغاء الاتفاق النووي واستئناف نشاطاتها مرة أخرى

Google+ Print
إيران تهدد أمريكا بإلغاء الاتفاق النووي واستئناف نشاطاتها مرة أخرى إيران تهدد أمريكا بإلغاء الاتفاق النووي واستئناف نشاطاتها مرة أخرى

الحرس-الثوري-الإيراني

هددت إيران اليوم الخميس بإلغاء الاتفاق النووي الإيراني الذي وقعته مع القوى الست الكبرى في يونيو 2015, إذا فشلت الولايات المتحدة في الوفاء بالتزامتها في إطار ما تم الاتفاق عليه.

وأوضحت وكالة أنباء إيرنا الإيرانية أن هذا التحذير جاء على لسان نائب قائد قوات الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي, خلال إحياء الذكرى السنوية لاقتحام السفارة الأمريكية في طهران عام 1979 واحتجاز عدد من دبلوماسيها لمدة 444 يوما, وقت اشتعال الثورة في إيران.

وقال حسين سلامي إنه إذا لم تلتزم الولايات المتحدة بتعهداتها بتنفيذ الاتفاق النووي “ستودع إيران الاتفاق في المتحف وتعود إلى نقطة البداية”.

وتابع: أجهزة الطرد المركزي المتوقفة عن العمل (التي تستخدم في عملية التخصيب لتوليد الطاقة النووية), ستعود للعمل مرة أخرى, ولكن هذه المرة لن نقتصر (في النشاط النووي) على ما مرحلة ما قبل فرض العقوبات (الأمريكية).

وأضاف أن إيران ليست ملتزمة فقط تجاه الولايات المتحدة والدول الكبرى, لكنها ملتزمة أمام “الأمة الإيرانية”, حيث وعدت الشعب بأنه إذا فشلت واشنطن في الالتزام بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي, فإنها ستلغي الاتفاق وتستأنف النشاطات النووية.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب