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العثور علي طفل ملقاه داخل الزراعات ببني سويف

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العثور علي طفل ملقاه داخل الزراعات ببني سويف العثور علي طفل ملقاه داخل الزراعات ببني سويف

ارشيفية

المراسل: محمد شعبان

عثر اليوم الخميس، أهالي مدينة سمسطا غرب بني سويف ،علي طفل حديث الولادة ملقي داخل الزراعات .

تلقي اللواء محمد الخليصي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمسطا جنوب غرب بني سويف، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بعثورهم علي طفل حديث الولادة ملقي بأحد الزراعات المتآخمة للمدرسة الثانوية الفنية دائرة المركز.

وعلي الفور إنتقل مأمور المركز يرافقه نائب المأمور، وتم استلام الطفل وإيداعه في حضانة المستشفي المركزي.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها لكشف من وراء الواقعة .

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