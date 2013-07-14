ننشر برنامج أوقاف قنا خلال شهر رمضان

فى تصريح له مساء اليوم السبت قال وكيل وزارة الأوقاف بقنا الشيخ صالح السقطى لـ"اليوم السابع" أنه تم وضع خطة عمل من جانب مديرية أوقاف قنا خلال شهر رمضان المبارك.

شملت الخطة تزويد المساجد بأعداد إضافية بالأئمة والخطباء طوال الشهر وذلك لأداء مسلمى قنا لصلاة التراويح والتهجد، وذلك من خلال 12مسجد تؤدى فيها صلاة التراويح مشيرا أن الخطة شملت إقامة أكثر من 1100 ندوة على مستوى مراكز وقرى المحافظة وفرق الأمن والمصانع والشركات والسجون والملاجئ والأحداث ومراكز الشباب وكذلك بجميع المساجد التابعة للمديرية بعد صلاة التراويح.

السقطى اختتم تصريحه بأن مديرية أوقاف قنا حددت 36 مسجد سيتم الاعتكاف فيها وإقامة صلاة التهجد فى العشر الأواخر من رمضان.