الاحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطينيا بزعم تنفيذه محاولة طعن

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قتل بالرصاص فلسطينيا حاول طعن جندي قرب مستوطنة في الضفة الغربية يوم الخميس.

وبحسب رويترز قالت القوات إن الجندي تعرض للهجوم أثناء حراسته لمحطة حافلات قرب مستوطنة عوفرا. وأضافت “ردا على التهديد أطلقت القوات في الموقع النار على المهاجم مما أدى إلى وفاته.”

وخلال العام المنصرم قتل فلسطينيون 35 إسرائيليا على الأقل وسائحين أمريكيين اثنين في هجمات بالشوارع. ونفذ معظمهم الهجمات بشكل فردي وبأسلحة بدائية.

وقُتل ما لا يقل عن 226 فلسطينيا في نفس الفترة في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وقطاع غزة. ووصفت السلطات الإسرائيلية 154 منهم بأنهم مهاجمون في حين قُتل الآخرون أثناء اشتباكات واحتجاجات.

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل باستخدام القوة المفرطة ويقولون إن بعض من قُتلوا لم يكونوا يمثلون تهديدا أو لديهم نية مهاجمة أحد. وفي بعض الحالات أجرت إسرائيل تحقيقات فيما إذا كان قد تم استخدام القوة المفرطة.

ويقول الزعماء الفلسطينيون إن المهاجمين يقومون بذلك بسبب الشعور باليأس بعد انهيار محادثات السلام في 2014 وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة والتي يريد الفلسطينيون إقامة دولة مستقلة عليها.