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"بوفيه" المأكولات البحرية كلّ خميس في "جفينور روتانا" ببيروت

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الخميس 03-11-2016 16:50

يدعو فندق "جفينور روتانا" ببيروت ضيوفه، إلى تجارب تذوّق ممتعة بعنوان "ليالي المأكولات البحريّة" التي تُنظّم اليوم، وكلّ خميس، في مطعم Olive Garden Restaurant & Terrace.

منذ سنة 2004، يجذب مطعم Olive Garden Restaurant & Terrace التابع لـ"جفينور روتانا" محبّي المأكولات البحرية في بيروت. وهو يقدّم كلّ خميس فرصة المتعة بتناول الطعام في الداخل أو على الـ"ترّاس"، كما الاختيار من الـ"بوفيه" الغني والممتد على مساحة واسعة، حيث تتجاور المأكولات البحرية الباردة والساخنة، وتشمل: المحار الفرنسي والكركند الكندي والروبيان والسلطات (السالاد بار وسلطة الكراب الروسية وسلطة الروبيان وسلطة ثمار البحر الآسيوية المختلطة...). وللطبق الرئيس، تتعدّد الخيارات، ومنها: "كانيلوني ثمار البحر" و"باييلا ثمار البحر" و"الكلمار مع البروكولي"، والروبيان والسمك المشويين في محطّة الشواء المباشر، حيث يصعب مقاومة لذّة الطعم! وتتمّم لذّة الطعم المذكورة باقة من المشروبات والعصائر. وللتحلية، يقترح الـ"شيف" صنوفًا من الحلويات العربيّة والفرنسيّة، بدون إغفال الفاكهة...
إشارة إلى أن روّاد "بوفيه" ثمار البحر في Olive Garden Restaurant & Terrace سيحبّون الجوّ المرافق لتجارب التذوّق في "ليالي المأكولات البحريّة"، إذ سيطغى إيقاع الموسيقى والغناء الحيّ الغربي على فضاء المكان.

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سيدتي