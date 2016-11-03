محافظ مطروح يكرم العاملين بمحو الأمية وتعليم الكبار

كرم اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، اليوم، بديوان عام المحافظة، الأستاذ عادل مسلم مدير عام محو الأمية وتعليم الكبار بمطروح، وعددًا من العاملين بالفرع، لجهودهم فى الارتقاء بالعمل ومحو أمية نسبة كبيرة من أبناء المحافظة خلال فترة زمنية وجيزة، حيث تم منحهم شهادات تقدير ومبالغ مالية.

واكد أبو زيد، على دعم المحافظة المستمر والدائم لقطاع التعليم خاصة محو الأمية، لما لها ممن أهمية قصوى فى تنمية إدراك ووعى المواطن، وتمكنه من القراءة والكتابة، من أجل إنهاء مصالحه، ومواكبة التنمية الشاملة فى كافة المجالات على أرض المحافظة.

وأوضح عادل مسلم، أن نسبة الأمية حاليا بمطروح 11%، وتمثل المرأة بمطروح النسبة الأعلى، نظرًا لطبيعة المجتمع المطروحى، وأضاف أن المحافظة تعمل على تسيير القوافل للوصول إلى كافة النجوع والقرى الصحراوية، مع احترام العادات والتقاليد بالمحافظة من خلال توفير معلمات للسيدات الأميات.

كما كرم محافظ مطروح، كلًا من الدكتور فتحية الزغبى بمديرية الطب البيطرى بمطروح، على دورها البطولى فى إنقاذ سيدة قبل غرقها خلال موسم الصيف، وكذلك تكريم العقيد محمد محمود جلال بمديرية أمن مطروح على دوره البطولى أيضًا فى إنقاذ عدد من الغرقى، وكذلك تكريم سائق الجليدر الذى ساهم فى نقل الحوت النافق على أحد شواطئ المحافظة خلال موسم الصيف، مع تقديم المحافظ الشكر لكل أبناء مطروح المخلصين لوطنهم وخدمة مجتمعهم.

وحضر التكريم كل من السيد الإمام السكرتير العام، وعلاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد وعدد من مديرى الإدارات بالمحافظة.