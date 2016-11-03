مديرة صندوق النقد: تعويم الجنيه المصري “خطوة محل ترحيب”

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد يوم الخميس إن تعويم الجنيه المصري “خطوة محل ترحيب” تظهر جدية الحكومة في التصدي للمشكلات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وحرر البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه يوم الخميس ليخفض قيمته بنسبة 32.3 بالمئة إلى سعر استرشادي مبدئي عند 13 جنيها للدولار بعد اضطرابات وضغوط متنامية لإصلاح الاقتصاد مقارنة مع ربط العملة عند مستوى 8.8 جنيه للدولار منذ مارس آذار الماضي.

وقالت لاجارد لرويترز على هامش مؤتمر اقتصادي لصندوق النقد الدولي في واشنطن “هذه خطوة محل ترحيب في ضوء الظروف الاقتصادية.”

وأضافت “الطريقة التي يجري التعامل بها مع الأمر محل ترحيب وهو قرار يوضح نضج السلطات المصرية وتدارسها للمسألة بعناية” بما يصب في صالح الاقتصاد المصري والعملة المصرية.

وأحجمت لاجارد عن التعليق عند سؤالها عما إذا كانت هذه الخطوة كافية لنيل موافقة مجلس صندوق النقد على برنامج قرض مزمع قيمته 12 مليار دولار لمصر.