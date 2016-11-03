بالصور.. بورسعيد تستقبل 165 سائحا بينهم 19 ألمانيا و27 إنجليزيا

بورسعيد – محمد عزام

قالت أمل عبدالعزيز، مدير هيئة تنشيط السياحة ببورسعيد، اليوم الخميس، إن المركب الشراعية "ستار كليبرز" التى وصلت الميناء السياحى بغرب المحافظة على متنها 165 سائحا وبحارا.

وأضافت مدير هيئة تنشيط السياحة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيسافر إلى محافظة الإسماعيلية 19 ألمانيا، و27 إنجليزيا، ويتجه لمحافظة الشرقية لزيارة "صان الحجر" سائحان أسبان؛ كما يتجه أمريكيان إلى القاهرة.

وأشارت إلى أن هناك مجموعات من السائحين يمكثون فى بورسعيد، ونقدم لهم الخريطة السياحية للمحافظة، وأماكن الكافيهات والمحلات لأغراضهم الخاصة، ومجموعات أخرى تسافر فى رحلة اليوم الواحد إلى القاهرة، ويكون فى استقبال السائحين فرقة من فنون شعبية وأطفال يحملون الأعلام المصرية والورود.

ولفتت مدير تنشيط السياحة ببورسعيد، إلى أنه يوجد للهيئة 3 مكاتب بالمحافظة الأول بجوار الميناء السياحى، والثانى فى محطة السكك الحديدية، والثالث فى "باب 20 الجمركى" ومخصص للبحارة.

يذكر أنه كان قد استقبل ميناء غرب بورسعيد السياحى، اليوم الخميس، الباخرة السياحية "star clipper"، وعلى متنها 84 سائحًا أجنبيًا من مختلف الجنسيات، بالإضافة إلى طاقم السفينة المكون من 81 فردًا، وسط حالة من الاستنفار الأمنى لقوات مديرية أمن بورسعيد وشرطة السياحة ورجال أمن الموانئ.