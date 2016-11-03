تدريب بدويات جنوب سيناء على تسويق المشغولات اليدوية

جنوب سيناء – فايزة مرسال

نظم المجلس القومى للمرأة، اليوم الخميس، ورشة عمل لتعريف البدويات بأهمية التسويق للمنتجات والمشغولات اليدوية، وذلك فى اطار بروتوكول التعاون مع المركز المصري للدراسات الإقتصادية.

وقالت منى سالم، مقرر المجلس بفرع جنوب سيناء، أن السيدات يواجهن مشكلة فى تسويق منتجاتهن من المشغولات اليدوية، لافتة إلى توقيع بروتوكل مع المركز المصرى لتقديم الخبرة الاقتصادية للسيدات وتدربيهن على كيفية التسويق.

وأضافت، أن عدد المتدربات12 سيدة، من مدن المحافظة المختلفة، وان المركز سيقدم الدعم الاقتصادى للسيدات العاملات فى مجالات تسويق وانتاج المشغولات اليدوية السيناوية.